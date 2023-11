« Il n'y a aucun empêchement pour une fille de s'intéresser au Football » (Annie Gasnier, journaliste sportif, femme)

Venue ce 21 novembre aux côtés de deux de ses confrères de la radio RFI pour rencontrer de jeunes étudiant(e)s en filière de journalisme et de communication, l'animatrice radio Annie Gasnier, l'une des rares femmes à tenter le journalisme sportif, a tenu à souffler quelques conseils aux demoiselles souhaitant à l'avenir s'impliquer dans le monde médiatique.



Ce mardi, en plus d'avoir introduit avec son équipe la fameuse émission radiophonique "Radio Foot International", dont elle est l'animatrice, Annie Gasnier en a également profité pour encourager l'auditoire présent, qui comptait quelques présences féminines, à ne guère limiter les thématiques qu'elles sont capables d'exploiter de façon journalistique.



En effet, pour "la dame du foot", comme se plaît à la désigner le journal L'Equipe, « il n'y a aucun empêchement pour une fille de s'intéresser au Footbal. » Elle explique : « Le football féminin montre actuellement que ça peut être parfois des matches extrêmement passionnants, donc je pense qu'il n'y a aucun problème maintenant. Il y 'en a beaucoup moins, ça vient de très loin et c'est en pleine évolution. » Cependant, un certain défaut peut toujours faire surface en dépit d'un effort de changement. « Ce qui m'énerve, c'est quand on implique des voix féminines que lorsqu'il y a du foot féminin », révèle-t-elle.



Annie Gasnier anime sur RFI, depuis plus de dix ans, « Radio Foot International » avec une large audience et une certaine notoriété en Afrique. Elle est la voix du football dans le monde francophone...