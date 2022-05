ITV - ANGLOMA ASSÈNE : « Soyez maire ou député, c’est votre affaire, mais l’Apr de Mbacké, c’est moi qui coordonne! Wallu et YAW sont dans une coalition de circonstance... »

Dakaractu : Quelle appréciation faites-vous de l’audience qui vous a été accordée par le Président Sall ?







Nous avons fait face à un vrai leader en la personne du Président Macky Sall. Son initiative est salutaire et pourrait très rapidement être bénéfique à notre parti et à notre coalition. Je signale juste qu’il a essayé de remobiliser un département déchiré par des querelles de positionnement.







Il est temps pour nous aussi de taire nos querelles afin de lui octroyer une large majorité à l’Assemblée nationale, histoire de lui permettre de dérouler tranquillement sa politique. Nous n’avons aucune inquiétude par rapport à cet objectif. Notre plus pressante ambition est désormais de contribuer à cette victoire et montrer au Chef de l’État que les populations de la cité ont vu et apprécié ce qu’il a fait pour elles ces 10 années.







Dakaractu : Pensez-vous que l’Apr a été suffisamment représentée à l’audience ?







Qui ose me dire que les femmes qui ont parlé pendant l’audience sont celles qui avaient véritablement la légitimité de parler au nom des leurs camarades de l’Apr ? Qui ose me le dire ? Qui ose me dire que les jeunes qui ont pris la parole ce jour-là étaient les mieux indiqués pour le faire au vu de l’histoire de ce parti dans le département de Mbacké ? Les choix des orateurs ont été partisans. Des leaders ont amené des gens pour qu’ils leur tressent des lauriers. Mais laisse-moi te dire que le Président Macky Sall reconnaît tout le monde et il sait qu’il y a eu des trucages, des manigances et des supercheries.







Toutefois la démarche, de manière générale, est à saluer sauf que les responsables de Touba devaient, au vu de leur nombre, se concerter et envoyer une délégation représentative. De peu, on a failli assister à une cacophonie. Vous aurez remarqué les communes rurales ont envoyé leurs maires et ils étaient bien organisés. Je signale aussi que les militants de la première heure, ou plutôt beaucoup d’entre eux, ont été écartés et laissés à Touba et Mbacké. Nous avons un bon personnel politique, mais il y a beaucoup de problèmes. Je rappelle que ceux qui avaient gagné les législatives de 2012 sont toujours vivants et actifs. Il faut qu’ils soient réintégrés et réarmés.







Dakaractu : Votre position par rapport aux élections législatives et cette coalition Yaw-Wallu, vous fait-elle peur ?







Ma position n’a jamais varié. C’est de soutenir le Président Macky Sall. L’Apr c’est mon parti. J’en suis actionnaire. Je soutiendrai la liste, quelles que soient ses composantes. Je suis prêt à donner ma vie pour la réussite du Président. Il a entamé des chantiers partout dans le Sénégal et nous avons obligation de lui permettre d’avoir les coudées franches pour les achever.







Maintenant, par rapport à la coalition Yewwi - Wallu, je ne nourris aucune peur et aucune inquiétude. C’est un conglomérat de mécontents, de gens qui ont maille à partir avec la justice. Khalifa Sall et Karim Wade ont un casier judiciaire entaché. Barthélémy Dias est toujours dans la mort de Ndiaga Diouf, Sonko ne parvient toujours pas à se départir de Adji Sarr. Par conséquent, c’est un collège de politiciens qui n’inspirent pas confiance. Maintenant, leur coalition est une entente de circonstance qui n’aboutira à rien de véritablement consistant, politiquement...







Dakaractu : Un nouveau maire pour Mbacké ! Vos sentiments ?







Je regrette que le nouveau maire de Mbacké ait démarré son mandat sous de mauvaises auspices. Quand Gallo Bâ commence son magistère par une campagne de dénigrement à l’encontre de son prédécesseur alors qu’il est attendu sur d’autres fronts, nous avons l’obligation de lui dire qu’il se trompe de combat. Nous ne l’attendons pas sur des querelles de borne fontaine. Il ne peut pas nous faire croire que Abdou Mbacké Ndao est tributaire d’une mauvaise gestion et qu’il n’a laissé aucun franc dans les caisses. N’est-ce pas lui qui a signé le procès verbal de passation de service dans lequel le maire déclare avoir laissé dans les caisses une somme de 400 millions. Abdou Mbacké Ndao a beaucoup fait pour cette commune, même avant d’être édile. Gallo gagnerait à lui tendre la main et à tendre la main à tous les autres candidats battus lors des élections locales. Pape Cissé, Fall Mbaye et tous les autres sont de bons intellectuels qui peuvent beaucoup apporter à la commune.







Je souhaite aussi ajouter un détail. Gallo Bâ ne doit pas jouer avec les populations et surtout avec les militants de l’Apr. J’ai ri quand il a voulu faire croire aux gens que c’est lui qui a démarché l’audience accordée par le President de la République à la coalition. L’audience est une initiative du Chef de l’État. C’est décevant de sa part d’être allé à cette audience sans amener avec lui des grosses pointures décrochées. Il veut être seul maître à bord et réfute la massification.







Dakaractu : Mais l’histoire retient que c'est lui Gallo qui a gagné pour l’Apr







L’histoire s’étonnera surtout qu’il ait pu avoir 8.000 voix et battre de 4.000 son rival. C’est invraisemblable tout ça ! Et pourquoi ces 8.000 voix n’ont rien servi à notre candidat au niveau départemental. Mieux vaut que je m’en arrête là !







Dakaractu : Votre coalition serait coupable de transferts d’électeurs selon un grand responsable de votre parti lors des locales ?







Je démens ! Aucun ministre n’a transféré des électeurs de Touba vers ailleurs. Les populations de Touba ne sont pas des moutons transportables à tout vent. Celui qui a dit ça doit retirer ces mots.