(INSÉCURITÉ) TOUBA S'ORGANISE / Khayra 2 a installé son "Comité de veille et d'alerte de surveillance et de sécurité.

Face à la cascade de braquages, Touba a décidé d'apporter la riposte qui s'impose. Des comités de veille, d'alerte, de surveillance et de sécurité vont progressivement être installés dans les quartiers. Khayra 2 a déjà mis en selle le sien.



Ces comités sont composés de jeunes qui se sont volontairement engagés à assurer la sécurité des populations. Leur drôle, précise Modou Diop Diaobé à Dakaractu, est "de sillonner le quartier les nuits et au cas où des intrus se présenteraient, d'alerter la police et la gendarmerie pour une réaction de celles -ci". Les volontaires vont aussi servir de tampon entre les forces de défense et de sécurité et les populations généralement réfractaires aux hommes de tenue. Ils seront chargés de recueillir les dénonciations et les témoignages qui peuvent servir à alpaguer les malfrats.



" Nous portons certes des tenues, mais nous n'avons pas la prétention d'être des éléments de la police ou de la gendarmerie. Nous les informons juste pour leur faciliter le travail. Nous avons installé le comité de Khayra 2 composé de 15 volontaires, dans les heures qui viennent, nous installerons ceux de Darou Sow et de Nguiranène "