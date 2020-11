INCENDIE À TOUBA OCASS / Antoine Diome et 06 autres ministres chez le Khalife...Une enveloppe de 50 millions dégagée et une promesse de réfection du marché faite.

C'est à la tête d'une délégation de 07 ministres que Antoine Diome a été reçu par le Khalife Général des Mourides et son porte-parole Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, ce vendredi. Le ministre de l'intérieur était venu, au nom du Chef de l'État, délivrer un message de compassion et décliner les mesures d'urgence à prendre pour éviter que de tels drames ne se reproduisent dans la cité religieuse et ne provoquent des pertes aussi énormes.

" Le gouverneur a été envoyé très vite lorsque l'incendie s'est déclaré. Mais le Président Macky Sall a jugé utile de dépêcher une délégation de 07 ministres ", dira Antoine Félix Abdoulaye Diome qui poursuit. " Il sera question d'évaluer l'ampleur des dégâts et de remettre aux sinistrés une enveloppe financière en guise de soutien. Il m'a demandé de vous dire que le marché sera réfectionné très rapidement et sera refectionneé de sorte à rendre aisées les missions de sauvetage. Je signale que les sapeurs ont beaucoup peiné poir accéder aux cantines et juguler le feu. Il sera alors question de désengorger le marché et de mettre en place des bouches d'incendie fonctionnelles parce que beaucoup d'entre celles qui sont disposées tout au tour du marché ne fonctionnaient pas le jour du désastre".

Le ministre de l'intérieur, accompagné aussi du directeur de la protection civile, remettra aux sinistrés une enveloppe de 50 millions. Il se sera aussi rendu in situ pour faire l'état des lieux.