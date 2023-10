(IMAGES) GAMOU 2023 - Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma perpétue le ndigël de Serigne Saliou Mbacké à Sokhna Maï

La tradition a, encore une fois, été perpétuée. Serigne Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma a célébré, en souvenir de Sokhna Maïmouna Mbacké Khadim Rassoul qui tenait le ndigël de Serigne Saliou Mbacké, le Gamou à Dakar aux Parcelles Assainies. Nous étions en 1996. Cette année, comme pour les précédentes d’ailleurs, l’affluence a été énorme avec une présence massive de talibés et de « sheikhs » venus de Touba. L’événement a été ponctué de « berndé » et de chants religieux en hommage au meilleur des hommes, le prophète Mohamed (PSL). Pour la célébration de cette nuit bénie, Serigne Cheikh Abdou Lahad a clairement attaché du prix au respect des recommandations de Serigne Touba qui appelle à se référer à la Sunnah. Le Chef religieux n’aura pas manqué de remercier toutes les personnes qui ont effectué le déplacement non sans prier pour un Sénégal de paix et de développement.