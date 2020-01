(IMAGES) AUDIENCE / Le Président Sall et la chancelière Allemande ont passé en revue la coopération Sénégalo-Allemande.

Comme annoncé, le Président Macky Sall, actuellement en Allemagne en qualité d'invité d'honneur de la réunion annuelle de l' Association des Petites et moyennes entreprises (AA/PME), s'est effectivement entretenu en audience avec la Chancelière Angela Merkel.



Les deux homologues ont passé en revue la coopération bilatérale entre leurs pays en plus d'échanger leurs visions respectives sur l'initiative dite "Compact avec l' Afrique."



Le Président Macky Sall et sa délégation composée essentiellement de membres du secteur privé national et de quelques uns de ses collaborateurs, ira prendre part à la rencontre des AA/ PME où il devra s'adresser devant plus de 3 000 chefs d'entreprise Allemands. "Compact avec Afrique" est une initiative pilotée par l'Allemagne et soutenue par les partenaires du G7 et du G20.