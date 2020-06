Hydraulique / L'eau ne coule plus dans certaines unités des Parcelles Assainies de Dakar depuis plus d’un mois.

Depuis quelques semaines, l'eau ne coule plus dans certaines unités des Parcelles Assainies de Dakar. Un constat qui a mis le président du Mouvement Parcelles Assainies en Marche dans tous ses états. Moustapha Kane en point de presse ce dimanche, invite les parcellois à s'unir et à réclamer le liquide précieux qui est indispensable dans la lutte contre la Covid-19.



"La pénurie d'eau est concentrée sur les unités 12 ; 7 ; 21; 15 ; 11 ; 14 ; 26 ; ... Le mouvement montre son désarroi par rapport à la situation qui prévaut aux Parcelles Assainies. Les habitants vivent depuis plusieurs années un manque criard d'eau qui nous empêche de vivre convenablement. Depuis plus d’un mois on manque d'eau. Le service d'eau est sporadique. Il y a toujours des eaux stagnantes même en saison sèche. Nous demandons aux autorités de faire le curage des égouts. Ce qui nous importe le plus c'est de prendre des mesures structurelles. Il y a 13 points bas aux Parcelles Assainies où les eaux fluviales stagnent chaque année. Ceci menace la santé des populations. Nous demandons aux autorités de prendre leurs responsabilités pour résoudre ces problèmes", soulignera l'ingénieur-géomètre natif des Parcelles Assainies de Dakar...