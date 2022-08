Huawei Sénégal lance le programme de formation Seeds for the Future 2022 en partenariat avec l’ENA pour former 40 élèves.

[Dakar, Sénégal] La cérémonie d’ouverture du programme « Seeds for the Future » 2022 de Huawei Sénégal a eu lieu au sein de l’Ecole Nationale d’Administration (ENA) ce lundi 29 août. Chargée d’assurer la formation de la plupart des futurs cadres et fonctionnaires de l’administration sénégalaise, l’ENA a lancé ce nouveau programme de formation à destination de ses élèves.

Ce programme mondial de Huawei, « Seeds For the Future » est avant tout un programme d’échanges de deux semaines durant lequel des étudiants issus du monde entier se rendent en Chine. Lors de ce voyage, ils visitent le siège de Huawei à Shenzhen, les installations de recherche à Pékin, prennent des cours de mandarin et participent à des excursions culturelles dans des sites emblématiques tels que la Grande Muraille et la Cité interdite. Durant la pandémie mondiale, le programme a changé de format et a été organisé en ligne, avec l’assistance quotidienne de professionnels.

Au Sénégal, le programme a été initié en 2016 et a accueilli 28 étudiants en Chine pour une formation de deux semaines. Entre 2020 et 2021, 60 étudiants y ont participé en ligne.

Signé en juin, le protocole d’accord entre l’ENA et Huawei permettra aux élèves de l’ENA de bénéficier du programme sur une durée de trois ans. La première session a lieu du 29 Août au 5 Septembre 2022 et accueille 40 élèves. Cette année, la formation permettra aux élèves d’améliorer leurs connaissances et leurs compétences concernant les technologies de pointes et les innovations majeures dans le secteur des TICs en suivant des cours relatifs à la 5G, à l’intelligence artificielle, au Cloud, à la cybersécurité, à partir de chez eux, sur la plateforme IlearnigX de Huawei. A cet effet, des tablettes leurs ont été offertes par Huawei. Ils assisteront également à des cours en présentiel avec des experts de renommée internationale et des experts locaux, et réaliseront des projets de groupe.

M. Cheikh Awa Balla FALL, Directeur Général de l’ENA a remercié Huawei pour cette opportunité offerte aux élèves de l’ENA : « Avec les multiples avantages qu’il présente, l’ENA compte saisir pleinement l’opportunité du déroulement de ce programme international Seeds for the Future qui permet d’offrir aux futurs cadres sénégalais des possibilités de formations et de certifications en technologie afin de contribuer à améliorer l’environnement administratif et promouvoir sa numérisation. » Il a également mis en avant la dimension échange interculturel de cette formation : « En outre, au-delà des nouvelles technologies, le programme Seeds for the Future favorise une véritable immersion culturelle grâce à la découverte de la Chine et de plusieurs autres cultures. »

M. Cédric YANG, Directeur Général Adjoint en charge des relations publiques de Huawei Sénégal, a rappelé la mission de Huawei : « Notre vision et notre mission consistent à apporter le numérique à chaque personne, foyer et organisation pour un monde intelligent et entièrement connecté ». Il a remercié le Directeur Général de l’ENA et toute son équipe pour leur « accueil à bras ouverts dès l’entame de ce projet, ce qui a facilité tout le processus ». Il s’est également adressé à la SONATEL : « Je remercie également la SONATEL, partenaire stratégique de Huawei depuis son installation au Sénégal, qui a bien voulu nous accompagner une fois de plus sur ce programme », puis a conclu en encourageant les participants : « Soyez constants et ambitieux, car de nos jours le numérique apporte d’innombrables perspectives sur les métiers de l’avenir. »

Partenaire stratégique de Huawei Sénégal, la SONATEL a fait un don en nature aux étudiants de l’ENA pour faciliter leur accès à la connexion. Représenté sur les lieux par Mr Mouhamadou Moustapha Diop, il est revenu sur la collaboration avec Huawei : « Huawei n’est pas seulement notre partenaire technique, mais aussi un partenaire qui nous sollicite très fréquemment dans l’élaboration de tout ce qui est RSE », rappelant que « La SONATEL est l’une des entreprises les plus socialement responsables au Sénégal et ne cesse de renouveler les actions sociales en faveur de la formation et l’éducation ». Il a terminé son propos en encourageant les élèves de l’ENA « il faudra faire bon usage de cette opportunité que vous avez et utiliser vos compétences dans le futur pour mieux servir votre pays ».