Horreur à Mpal : Un gérant de multiservices égorgé dans des circonstances mystérieuses

La commune de Mpal est sous le choc après la découverte macabre du corps sans vie de Cheikh Tidiane Wade, gérant de multiservices au marché de Mpal. Selon les informations de L’Observateur, l’homme a été lâchement égorgé dans un endroit reculé, loin des habitations.



Une disparition inquiétante suivie d’une découverte tragique



Tout a commencé lorsque Cheikh Wade n’est pas rentré chez lui dans la nuit. Une absence inhabituelle qui a immédiatement suscité l’inquiétude de sa famille. Malheureusement, leurs craintes se sont confirmées au lever du jour : son corps sans vie a été retrouvé près du village de Mbirane Gaye, à environ trois kilomètres de la commune de Mpal.



Face à cette découverte macabre, les gendarmes de Mpal ont été dépêchés sur place pour effectuer les premières constatations, tandis que les sapeurs-pompiers ont procédé à l’acheminement du corps vers l’hôpital régional.



Un crime qui réveille la peur à Mpal



L’assassinat de Cheikh Wade a plongé la commune dans une profonde tristesse et ravivé les inquiétudes sur l’insécurité grandissante dans la région. Son frère, Aliou Badara Ngom, n’a pas caché son désarroi et son indignation :



« Cet acte ignoble et inhumain est le reflet d’une insécurité croissante qui secoue Mpal et les villages environnants », a-t-il déclaré à L’Observateur.



Marié et père de trois enfants, Cheikh Wade était un homme respecté dans la communauté. Sa disparition brutale laisse un vide immense, non seulement pour sa famille, mais aussi pour tous ceux qui le côtoyaient dans son commerce.



Un mystère à élucider



Qui a tué Cheikh Wade et pourquoi ? Pour l’instant, les enquêteurs restent prudents et ne privilégient aucune piste. Vol qui aurait mal tourné, règlement de comptes ou autre mobile ? Les spéculations vont bon train à Mpal, où les habitants exigent des réponses rapides et des mesures sécuritaires renforcées.



En attendant, la peur s’est installée dans la commune, où l’on craint que ce meurtre ne soit que le début d’une série de violences. La gendarmerie poursuit ses investigations et devra répondre à une question cruciale : qui a voulu la mort de Cheikh Wade et pour quelles raisons ?