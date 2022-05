Hôpital régional CHEIN : Quand les kaolackois donnent leurs avis sur le service de santé.

L'affaire du bébé mort à l'hôpital régional de Kaolack nous a servi de prétexte pour donner la parole aux kaolackois afin de pouvoir mesurer leur degré de satisfaction par rapport à l'offre de service au niveau de ce centre hospitalier.



Le constat est sans équivoque : nombreux sont ceux qui déplorent l'offre de service. D'après nos interlocuteurs, bien que certaines blouses blanches au niveau de cet hôpital font le job, très souvent c'est la croix et la bannière pour les patients. Dès l'accueil au niveau des différents services, le désappointement des malades et de leurs accompagnateurs est très visible.



Une occasion pour eux de demander à l'administration de veiller au grain et aux blouses blanches d'être beaucoup plus accueillantes, notamment les assistants et les stagiaires...