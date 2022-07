Hivernage et qualité de l’eau dans certains quartiers de Dakar : des substances visibles et une odeur nauséabonde s’invitent dans le liquide vital

Alors que l’on n’a pas fini d’épiloguer sur la pénurie d’eau dans certains quartiers, ce sont maintenant des substances visibles et une odeur nauséabonde qui s’ajoutent à l’eau qui coule des robinets.



À Yoff, cela dure plusieurs jours que les critères d'une eau saine et potable ne sont pas réunis. Une situation fatigante pour les habitants de cette commune. Le docteur Édouard Diouf spécialiste de l’eau et de l’environnement est revenu sur la provenance de ses imperfections notées sur ces eaux.



Ce dernier est aussi venu sur l’impact que cela pourrait avoir sur les consommateurs. « Le fait de boire de l'eau insalubre aurait des répercussions négatives sur notre système immunitaire. Cela peut causer des diarrhées et aller même jusqu’au cancer de l'œsophage », explique-t-il...