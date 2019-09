Histoire du Sénégal : La famille Ndiéguène aussi se rebiffe

Suite à la publication de l’ouvrage sur l’Histoire Générale du Sénégal, la famille Ndiéguène se mêle aussi à la polémique. Le porte-parole de la famille Ndiéguène de Thiès, Serigne Amadou Cissé Ndiéguène ibn Elhadj Mouhamed Sakhir, dans une note, de décrier que leur « père et guide, ELHADJI AMADOU SAKHIR NDIÉGUÈNE, « BOROM PILYANE Bi », ait été cité, comme faisant partie des figures religieuses sorties de l’école du Vénérable Cheikh Elhadj Malick SY.

« C’est une contrevérité, une hérésie, une totale méconnaissance de cette grande personnalité, de son vénérable père El hadji Amadou Barro Ndiéguène de Thiès et même de leur famille ! » indique t’il. Avant de dire son souhait « que la commission de la rédaction de cet important ouvrage, avec à sa tête l’honorable Professeur Iba der Thiam, voudrait bien rectifier et s’informer à bonne source pour éviter de tels impairs de parti pris et /ou d’insulte à la mémoire de ces grands hommes qui font la Foi et la fierté de millions de fidèles à travers le monde ».