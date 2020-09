Hébergement d’opérateur Mvno : «Pourquoi nous nous sommes tournés vers Sonatel» (Mbackiyou Faye PDG Promobile)

L'exploitation commerciale d'un opérateur virtuel est désormais une réalité au Sénégal et en Afrique de l'Ouest à travers le partenariat Sirius télécoms Afrique et la société nationale de télécommunication (Sonatel).



Après la signature de sa convention de partenariat avec l’État du Sénégal le 15 mars 2018, Sirius télécoms Afrique, à travers sa marque Promobile, a officiellement signé, ce lundi 31 août 2020 son contrat d’hébergement d’opérateur virtuel de réseau mobile (Mvno).



Lors de cette signature de convention, le Président directeur général de Sirius télécoms Afrique/Promobile, Hamadoul Mbackiyou Faye, est revenu sur les raisons qui l’ont poussé à porter son choix sur la Sonatel. Et après plus de six mois de négociations, un partenariat Win-Win a été noué. Une convention qui relève d’une identité de vues entre son entité et la Sonatel.



Le directeur général de la Sonatel, Sékou Dramé, quant à lui, a fait part de l'ambition de sa direction qui « est d'être le partenaire de confiance dans cette transformation numérique. (…) Nous avons pour ambition de respecter les accords que nous venons de signer et même d’autres parce qu'au-delà de cette discussion, nous avons vu une convergence d’intérêts entre nos deux sociétés et nous ferons tout pour raffermir ce partenariat », a-t-il dit...