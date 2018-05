Hann Bel/Air : 50 millions pour équiper les structures de santé de la commune.

Un fauteuil dentaire et un appareil d’échographie ont été offerts au centre de santé de Hann sur mer. Le centre de santé de Hann Maristes, lui, a bénéficié d’une ambulance neuve, climatisée. Selon le maire de la commune Babacar Mbengue l’objectif est de relever le plateau technique des deux centres de santé de la commune pour permettre aux populations de bénéficier des soins de santé de qualité. Des lots de médicaments d’une valeur de 08 millions FCFA ont été donnés aux deux postes de santé et des deux centres de santé. « Un appareil de radio numérique et du matériel de laboratoire seront aussi octroyés au centre de santé de Hann sur mer. C’est une structure vieille de plus de 20 ans. Nous allons renouveler le matériel médical car il est vétuste » a ajouté Babacar Mbengue.Le personnel de santé s’en est félicité. Il estime que la balle est dans son camp pour relever les défis.