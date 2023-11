Handball - Préparation mondial féminin : Les Lionnes en regroupement à partir du 20 novembre…

L’équipe nationale féminine de handball va démarrer son regroupement dans quelques jours, pour les besoins de la 26ème édition de la coupe du monde féminine (29 novembre - 17 décembre en Suède au Danemark et en Norvège.) Avec le départ du technicien français, Frédéric Bougeant, c’est donc Yacine Messaoudi en qualité de coach principal et son adjoint, Rachid Missaoua qui vont diriger les lionnes du handball à cette coupe du monde.

D’après les informations de nos confrères de Record, le Sénégal, pour affûter sa préparation, va disputer un mini tournoi avec des oppositions face au Cameroun et puis la France entre le 23 et 26 novembre. Le Sénégal est logé dans la poule A en compagnie d'un des pays hôtes, en l'occurrence la Suède, avec la Croatie et la Chine.