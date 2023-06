Habib Diallo : « Contre le Brésil c’était compliqué au début… ma saison est réussie »

Auteur du but égalisateur ce mardi après-midi, contre le Brésil (4-2), alors que le Sénégal était mené 1-0, l’attaquant du Racing Club de Strasbourg est revenu sur les temps forts de cette rencontre amicale. Selon lui, il a fallu beaucoup de communication et de solidarité pour rester à flot et surtout remporter le match. Un succès qui vient clôturer sa belle saison, notamment en club (20 réalisations.)