HOMME DE L'ANNÉE 2018 - Moustapha Mamba Guirassy distingué par le GIFA D'OR

Le GIFA LEPFIDA (Groupement International des Femmes Actives, pour le Leadership, l'Entrepreneuriat, et le Développement Économique) a décidé de décerner le GIFA d’OR dans la catégorie ‘’l’Homme Africain de l’Année 2018’’ à Monsieur Moustapha Mamba Guirassy, Président du parti Sénégalais Unis pour le Développement (S.U.D)



Le natif de Kédougou a été distingué '' pour ses qualités de modèle de réussite pour tous les Africains en particulier, les Entrepreneurs Européens et du monde. ''



Ce trophée, précise le communiqué, sera remis lors d‘un dîner de gala par la Diaspora Européenne, pour rendre hommage à son engagement citoyen, à son parcours exceptionnel pour la création, le développement et le maintien de l’Emploi sur le continent Africain par l’Innovation et l'Enseignement.

La cérémonie se tiendra le samedi 9 juin 2018 à Paris. Avant lui, le Président Abdoulaye Wade, a par le passé, eu droit à cette distinction...