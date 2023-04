HLM Montagne / Paniers Ramadan : Cheikh Mbaye de « Sa Deug Deug » invite les primo-votant à aller s’inscrire et incite les populations à voter pour le président Macky Sall en 2024

Le président du mouvement « Sa Deug Deug » a encore mis les petits plats dans les grands comme à chaque mois de Ramadan. Cheikh Mbaye, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a été accueilli par les populations des Hlm Montagne de Dakar pour recevoir ses dons en cette période de solidarité et partage. Cette année, il a octroyé à cette population des tonnes de riz, du sucre, de l'huile et d'autres produits alimentaires. Un appui pour accompagner les plus nécessiteux durant ce mois béni de Ramadan. Un geste loué à sa juste valeur par les bénéficiaires qui ont pris tour à tour la parole.

Et dans son discours, le leader politique en a profité pour lancer des messages surtout à l’endroit de la jeunesse. « Je vous tends la main pour porter la candidature du président Macky Sall en 2024. Je demande aux jeunes de ne pas se laisser embarquer par la manipulation des opposants. Je demande aux jeunes d’aller s’inscrire surtout les primo-votants. Je demande aux autres responsables de la mouvance de descendre sur le terrain pour accompagner la population qui est dans le besoin. Je leur demande qu’ils soient accessibles », lancera-t-il comme message...