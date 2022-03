Guinée: le chef de la junte nomme l'équipe organisatrice de la CAN 2025

La chef de la junte au pouvoir en Guinée, le colonel Mamady Doumbouya, a nommé un nouveau comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) prévue en 2025 dans le pays.



Le décret présidentiel publié vendredi soir et samedi par les médias guinéens confirme l'éviction de l'ancien président du comité (Cocan), l'ancien ministre des Sports Sanoussy Bantama Sow, et de personnalités du pouvoir renversé par les militaires, comme l'ancien gouverneur de la ville de Conakry Mathurin Bangoura.



Le colonel Doumbouya, qui s'est fait investir "président de la transition" depuis qu'il a renversé le président Alpha Condé avec ses hommes en septembre 2021, a nommé président du comité le nouveau ministre des Sports, l'ancien boxeur belgo-guinéen Lansana Béa Diallo. Parmi les 35 membres du Cocan renouvelé figurent les deux anciens footballeurs Djibril Diarra et Aboubacar Titi Camara.



Les nouvelles autorités ont affirmé leur volonté d'être au rendez-vous. Mais l'organisation de cet évènement s'annonce comme un défi pour ce pays pauvre qui manque cruellement d'infrastructures au niveau, qu'il s'agisse d'équipements sportifs ou de transports, et qui vient de connaître un coup d'Etat. Mathurin Bangoura exprimait publiquement ses doutes quant à la faisabilité du projet.



En 2014, la CAF avait attribué les trois prochaines CAN d'un coup: 2019 au Cameroun, 2021 à la Côte d'Ivoire et 2023 à la Guinée.



Après le retrait au profit de l'Egypte de l'organisation au Cameroun en 2019, la CAF a décidé de décaler le calendrier, attribuant l'édition suivante, en 2021, au Cameroun et celle de 2023 à la Côte d'Ivoire. La Guinée avait ensuite accepté d'organiser l'édition 2025.