Guinée / « Enlèvements » de Foniké Menguè et Cie: Les précisions du parquet

Dans un communiqué de ce jour, le procureur de la général près la cour d’appel de Conakry s’est exprimé sur les cas d'enlèvements et de séquestration relayées et concernant le Colonel, Cécé Célestin Bilivogui, le Sergent-Chef Moussa Cheikh SOUMAH, Oumar Sylla dit Fonikè Manguè et Mamadou Billo BAH. « j'informe l'opinion nationale et internationale, en ma qualité de Procureur général qu'aucun organe d'enquête n'a procédé à aucune interpellation ou arrestation de qui que ce soit ; mieux aucun établissement pénitentiaire du pays ne détient ces personnes faisant objet d'enlèvement ».







Selon le procureur, les informations qui affectent la sérénité nationale créée en même temps une psychose et un sentiment d'insécurité au sein de la population, « portent gravement atteinte à l'image de notre pays tant sur le plan national qu'international ».







Sur le fondement des attributions qui sont dévolues au parquet général de Conakry par les dispositions de l'article 41 et suivants du code de procédure pénale, le parquet apprend que « des instructions ont été données aux différents parquets d'instance de Conakry à l'effet d'ouvrir des enquêtes minutieuses et complètes sur ces faits ». Les services de police judiciaire sont à pied d'œuvre pour rechercher les personnes enlevées, identifier et interpeller les présumés auteurs de ces faits.