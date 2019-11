Guinée Bissau : la Commission nationale électorale proclame les résultats de la présidentielle, le deuxième tour confirmé !

La commission nationale électorale a livré les résultats provisoires de la présidentielle du 24 novembre dernier.



Selon l'organe chargé d'organiser les élections, 761.676 citoyens répartis sur les neuf régions et dans la Diapora, se sont inscrits sur les listes électorales pour 566.473 votants, soit un taux de participation de 74,37%. Cependant, 555.348 électeurs ont validé leur vote.



De la vérité des chiffres fournis par l'organe chargé d'organiser les élections, on peut retenir que le candidat du Parti pour l'Indépendance de la Guinée et du Cap-Vert est arrivé en tête avec la faveur de 222.870 électeurs, soit un pourcentage de 40,13%.



Le Mouvement pour l'alternance démocratique (MADEM G-15) prend la deuxième place avec, dans son escarcelle 153.530 des suffrages valablement exprimés, soit un taux de 27,65%.



Nuno Gomes Nabiam dont la candidature est soutenue par l'APU-PDGB et le PRS a obtenu 73.063 voix et devient de facto le troisième de cette compétition électorale. Un score de 13,16% qui fait de lui le faiseur de roi lors du deuxième tour.



Quant à lui, le président sortant, José Mario Vaz (Jomav) s'est contenté de la quatrième place avec 68.933 votes en sa faveur, soit 12,41% des votes.



Carlos Gomes Junior ou Cadogo n'a pas dépassé la barre des 2,66 %. En valeur absolue, c'est 14.766 voix. Il est talonné par un autre ancien Premier ministre. Baciro Dja puisqu'il s'agit de lui a bénéficié de la confiance des 7126 électeurs, soit 1,28% .



A la lumière des chiffres révélés par la Commission nationale électorale, il apparaît qu'aucun candidat n'a obtenu la majorité absolu d'où l'inéluctabilité d'un deuxième tour qui doit opposer Domingos Simoes Pereira à Umaro Sissoco Embalo.