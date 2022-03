Guerre en Ukraine : le Président Macky Sall sollicite les prières du Khalife Cheikh Amadou Tidiane Ba de Médina Gounass !

Le président Macky se montre très préoccupé pour la résolution définitive de la guerre en Ukraine. En effet après ses échanges téléphoniques avec le président Russe Vladimir Poutine sur la question en début de la semaine, le chef de l’Etat Sénégalais a posé encore un autre acte ce samedi. En effet, lors de la cérémonie officielle de clôture des activités de la retraite spirituelle du Daaka de Médina Gounass le président en exercice de l’Union Africaine Macky Sall a sollicité les prières du khalife général Cheikh Amadou Tidiane Ba pour la résolution définitive de la crise ukrainienne dont les conséquences commencent à être ressenties un peu partout sur la planète.

« Ce rendez-vous religieux relève d’une importance capitale pour le pays, pour l’Afrique et la planète. C’est pourquoi, je sollicite les prières du khalife pour la paix dans le monde. Car le monde entier est en crise aujourd’hui avec cette guerre qui sévit en Europe et dont personne ne connaît les limites.

Cette guerre nous impacte et impacte nos économies et celles des autres pays du monde. Je sollicite à cet effet les prières du khalife et de toute l’assistance pour la fin de la guerre entre Ukraine et Russie pour une paix définitive et durable dans le monde. Et je sais que les prières du Daaka peuvent apporter une solution définitive à cette crise », a sollicité le président en exercice de l’Union Africaine.

Revenant sur la demande formulée par le chef de l’Etat Macky Sall, le Khalife Thierno Amadou Tidiane Ba a formulé ses prières pour une paix durable dans le monde entier, avant prêcher pour un retour aux bonnes valeurs et aux préceptes de l’islam...