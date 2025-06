Guerre Iran-Israël : RIS-Alwahda condamne l'attitude de l'État israélien et appelle à l'unité musulmane

Dans un communiqué publié ce jour, l'organisation islamique RIS-Alwahda a fermement dénoncé ce qu'elle qualifie d'« agression préméditée des sionistes contre la République islamique d’Iran ». Selon l'organisation, l'objectif manifeste de ces actions est d'« empêcher l’émergence de toute puissance politique, militaire ou économique capable de faire face à leur hégémonie impérialiste ».



Soutien à la position sénégalaise et dénonciation d'Israël



La RIS-Alwahda a également salué la position de l'État du Sénégal dans ce conflit, la qualifiant d'« une injustice perpétrée par Israël ».



L'organisation n'a pas hésité à rappeler qu'« Israël, à travers ses crimes en Palestine occupée, ses agressions régionales et son mépris des institutions internationales, s’impose comme une puissance terroriste ». Elle ajoute que l'État hébreu représente « une menace constante à la stabilité du Moyen-Orient et du monde, et agit avec l’impunité que lui confèrent certains soutiens occidentaux ».



Le communiqué insiste pour que l'attention portée à la situation iranienne ne fasse pas oublier « la tragédie quotidienne vécue à Gaza. Les bombardements incessants, les massacres de civils et les crimes de guerre commis par le gouvernement de Netanyahu, avec la complicité active des États-Unis, continuent dans un silence international complice ».



Appel à l'unité des États musulmans



Face à cette situation critique, la RIS-Alwahda a lancé un appel solennel à l'unité des États musulmans. L'organisation exhorte à « condamner avec clarté ces actes criminels et prendre des mesures concrètes visant à défendre les peuples agressés, notamment à Gaza et en Iran ».



Elle rappelle avec insistance que « le destin des peuples musulmans est lié. Si l’Iran est aujourd’hui ciblé, demain ce sera la Turquie, le Pakistan, le Qatar, la Malaisie, ou même l’Arabie Saoudite. Il est donc impératif de construire une riposte commune face à cette stratégie de déstabilisation continue », peut-on lire dans le communiqué.



Réaffirmant son soutien à l'Iran, la RIS-Alwahda estime qu'« il est temps de rompre avec la passivité diplomatique et de faire prévaloir les principes de souveraineté, de dignité et de solidarité ». Elle exhorte enfin l'ensemble des peuples musulmans à « mettre de côté les querelles internes et les divisions stériles, qui détournent des véritables enjeux ».