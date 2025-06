Guédiawaye : Moussa Fall, ex-manager de Sa Thiès, condamné pour abus de confiance sur plus de 20 millions FCFA

Moussa Fall, l'ancien manager du célèbre lutteur Sa Thiès, a été condamné à six mois de prison, dont trois ferme, par le Tribunal des flagrants délits de Pikine-Guédiawaye. Il était poursuivi pour abus de confiance portant sur une somme de 20,79 millions de FCFA, selon nos confrères de L'Observateur.



Détails de l'affaire

En 2023, Ndiatté Ndiaye, une commerçante, avait confié à Moussa Fall 1 325 cartons d'huile de 20 litres dans le cadre d'un mandat de revente. Si une première opération avait été couronnée de succès, rapportant 54,6 millions de FCFA, la seconde transaction a viré au litige. Moussa Fall a disparu pendant six mois, et à son retour, seuls 500 cartons d'huile ont été retrouvés, tandis que 420 autres avaient été écoulés sans preuve de vente.



Le prévenu a affirmé avoir revendu 600 cartons à crédit à d'autres commerçants, justifiant son absence par des problèmes de santé et des travaux dans la zone du marché Sam. Il n'a reversé que 7 millions de FCFA à la plaignante.



Le verdict du tribunal

Le ministère public a retenu le non-respect du mandat de revente et des obligations contractuelles. Le préjudice total a été estimé à 20,79 millions de FCFA, dont 13,79 millions de FCFA restent dus.



Moussa Fall a donc été condamné à six mois de prison, dont trois ferme. Il devra également rembourser les 13 790 000 FCFA sous contrainte par corps au maximum, comme l'indique L'Observateur.