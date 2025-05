Guédiawaye : Marème Nar derrière les barreaux, larmes et scandale autour d’un vol de moto

Marème Fall alias Marème Nar n’est plus sur les bancs des supporters mais sur ceux de la justice. Ce mercredi, la fervente supportrice du lutteur Prince a été placée sous mandat de dépôt et écrouée au Camp pénal de Liberté VI, une chute brutale pour celle qui animait les combats de lutte avec passion.







Comme le rapporte L’Observateur, l’affaire qui l’implique a éclaté dans la nuit du 3 au 4 mai, à la veille du très attendu duel entre Prince et Modou Anta. Ce soir-là, dans le quartier Comico à Guédiawaye, la moto d’un agent de police en service, l’adjudant Coly, est volée. L’engin était garé dans un parking proche du domicile de Marème Fall.







Selon l’enquête, Marème Nar aurait participé au vol en compagnie de deux individus, dans ce qui s’apparente à un vol en réunion commis la nuit, un délit lourdement puni par la loi sénégalaise. L’affaire prend un tournant plus grave encore lorsque le parquet de Pikine-Guédiawaye ouvre une information judiciaire pour association de malfaiteurs et vol nocturne en réunion.







Une tentative de règlement à l’amiable a bien été engagée. Le camp du lutteur Prince, proche de Marème, a essayé d’éteindre l’incendie judiciaire avant qu’il ne soit trop tard. En vain. Dans les couloirs du tribunal, au moment où l’accord échoue, Marème Nar craque et éclate en sanglots, sentant que la prison devient inévitable.







Le juge du premier cabinet ordonne alors l’incarcération immédiate de Marème Fall, pendant que l’enquête se poursuit. L’un de ses complices a été arrêté dans une autre affaire par la police de Grand-Yoff et écroué. Le second, un certain Julot, est toujours en fuite, activement recherché.