Guédiawaye : " Le Sénégal a entamé sa marche vers l'émergence et rien ne doit nous détourner de cette trajectoire " (Lamine Sow)

C'est l'ex président du Conseil d'administration de Air Sénégal S.a Lamine Sow qui parle ainsi. Selon lui, le Sénégal doit consolider son modèle de développement économique.

Lors d'une rencontre de mobilisation des troupes qu'il tenait ce week-end à Guédiawaye, le responsable politique du département de Podor estime que les sénégalais sont mis devant leurs responsabilités le 24 Février 2019, il s'agira soit de poursuivre la voie de l'émergence entamée soit d'opter pour une nouvelle voie.

A cet effet, l'ex PCA d'Air Sénégal S.a pense que c'est dans ce sens que la mouvance présidentielle doit engager la bataille pour la réélection du président Macky Sall. C'est pourquoi il invite tous les militants à descendre sur le terrain et à expliquer à la population pourquoi le président Macky doit avoir un second mandat. Revenant sur le but de cette assemblée, le responsable confie l'objectif visé qui est de remobiliser tous les militants ressortissants du département de Podor ici à Dakar afin de faire de Podor l'un des acteurs de la réélection du président Macky en 2019. Cette rencontre a vu la participation de Cheikh Omar Hanne, directeur du Coud et natif du Podor, de Pape Maël Thiam, administrateur de l'APR, entre autres responsables politiques.