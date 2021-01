Guédiawaye FC : Pape Thialis Faye éjecté de la présidence du club pour mauvaise gestion.

L’homme d’affaires et promoteur de lutte, Pape Thialis Faye n’est plus le président du club Guédiawaye Football Club. Une décision prise par le comité exécutif du club qui s’était réuni afin d’évoquer la situation du club. Réunion à l’issue de laquelle, Pape Thialis dont la gestion n’aurait pas totalement été convaincante, a été démis de ses fonctions de président.

Se prononçant sur les ondes de la radio futurs médias, Malick Sy, le vice-président de Guédiawaye FC et porte-parole du club de révéler « Nous l’avions élu en lui conférant les pleins pouvoirs. Après quelque temps d’exercice nous nous sommes rendu compte que les objectifs assignés n’ont pas été atteints. Concernant sa gestion on lui avait demandé de nous fournir certains documents pour avoir de la traçabilité concernant l’état financier etc… »

Ainsi, le désormais ex président de Gfc se serait rendu coupable de mauvaise a dénoncé Malick Sy sur la Rfm. « Ça fait 3 ans que nous n’avons pas reçu les documents exigés. En plus de cela, nous savons tous que la FIFA a alloué dix millions FCFA de subvention. Une somme qui devait servir à payer les salaires, les charges fixes et préparer la nouvelle saison 2020-2021… Pire, nous avons appris que le club, notamment Pape Thialis était en conflit sur le plan contractuel avec un joueur béninois qu’il avait fait signer au club. Une affaire qui a été tranchée par la FIFA. Ce qui nous a valu une amende 4 millions FCFA et une interdiction de recruter. »