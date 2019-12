Grève des travailleurs de la SDE : Les précisions de Serigne Mbaye Thiam aux parlementaires.

Répondant aux nombreuses questions relatives au mouvement d'humeur des travailleurs de la Sde, Serigne Mbaye Thiam de préciser dabord que c'est en 2017 que l'État du Sénégal a procédé à un appel d’offres pour trouver un opérateur à qui confier la gestion et l'exploitation de l'eau au Sénégal. Et sur ce dossier d'appel d'offres, il avait été précisé la configuration du capital : " l'État du Sénégal serait détenteur de 25 % du capital, l'opérateur choisi va s’emparer des 45 %, le secteur privé national engloberait 25 % et les 5 % restants seront laissés aux travailleurs", a rappelé le ministre en charge de l'eau et de l'assainissement qui indique aussi que toutes les sociétés soumissionnaires ( Sde, Suez, Veolia) étaient également d'accord sur ce procédé avant d’ajouter qu'il était également clairement indiqué que tous les emplois permanents devaient être gardés.

Après l'attribution du marché à Suez en fin mai, suivie de la décision le 16 juin, le patron du département de l'eau avait convié à la table le 28 du même mois, les 5 syndicats de la Sde qui réclament finalement 15 % du capital. Dans sa réponse, le ministre dit leur avoir déclaré que cette possibilité pouvait être étudiée lorsque le processus d’attribution touchera à sa fin...