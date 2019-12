Grève de la faim : Malick Biaye, un des co-inculpés de Guy Marius Sagna, « est mal en point », selon son avocat

Malick Biaye, un des sept grévistes de la faim, arrêté en même temps que Guy Marius Sagna, « est mal en point », selon son avocat. Me Babacar Ndiaye dit avoir constaté une dégradation de son état de santé.



« Malick Biaye est très fatigué. Il est dans une situation très critique. Il a d'ailleurs subi deux crises », a indiqué le conseil du co-inculpé de l’activiste. Ce dernier et ses camarades ont cessé de s'alimenter depuis hier mardi matin pour « dénoncer jusqu'au bout leur arrestation ».



L’avocat dit avoir « attiré l'attention de l'agent pénitentiaire et les responsables de la cave ». « Mais, ils nous ont conseillé d'aller voir le doyen des juges pour qu'une décision soit prise », a-t-il ajouté.