Grande mosquée de Médinatoul Cheikh Abdou Khadre Dièylani : La famille de feu Cheikh Mouhidine Samba Diallo lance les travaux de réhabilitation.

Les travaux de réhabilitation de la grande mosquée de Médinatoul Cheikh Abdou Khadre Dièylani ont été lancés ce vendredi par les membres de la famille de feu Cheikh Mouhidine Samba Diallo.



Le fils aîné du défunt guide, Cheikh Ibrahima Diallo, a annoncé le démarrage du chantier aujourd'hui après la prière du vendredi, en présence des talibés venus nombreux.



L'infrastructure devra donc coûter plus de 700 millions et son achèvement prévu dans 24 mois.



Pour rappel, le défunt Khalife avait entamé en 2004 la réalisation d'une grande mosquée au niveau de sa nouvelle cité dénommée " Médinatoul Cheikh Abdou Khadre Dièylani". Toutefois, la batisse ne cesse de menacer ruine à cause des attaques répétitives de la zone saline. C'est pourquoi, sa famille a décidé de la réhabiliter sur fonds propres...