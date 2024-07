Grand prix Francophile des médias : Le Secrétaire d’État à la Culture, Bacary Sarr, félicite le journaliste Alioune Badara Mané

Le Secrétaire d’Etat à la culture, aux industries créatives et au patrimoine historique, Dr Bacary Sarr a adressé ses félicitations au journaliste Alioune Badara Mané, lauréat au concours du Grand Prix Francophile des médias.



« Je tiens à vous adresser mes chaleureuses félicitations pour cette belle distinction qui honore la presse nationale en général, et celle culturelle, en particulier », se réjouit-il dans une note .

Pour le secrétaire d’Etat à la culture, « la presse culturelle est un partenaire naturel et privilégié du département, notamment dans l’accompagnement pour le rayonnement de notre culture. »

Ainsi, « au nom du président de la République, son excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye et de Monsieur Ousmane Sonko, Premier Ministre, je vous réitère mes félicitations et vous encourage à persévérer dans cette voie professionnelle. »

Pour sa part, le lauréat, président de l'Association de la Presse Culturelle du Sénégal, " dédie ce prix à Baba Maal et Feu Doudou Ndiaye Coumba Rose pour leurs immenses services rendus à la culture".