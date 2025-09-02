Grand Yoff : cinq individus arrêtés pour vol et agression armée

Dans la nuit du 31 août au 1ᵉʳ septembre 2025, le Commissariat d’arrondissement de Grand Yoff a procédé à l’interpellation de cinq individus pour association de malfaiteurs et vol en réunion avec usage d’armes blanches.Ces arrestations font suite à la plainte de deux hommes agressés devant un bar du quartier Arafat. Le groupe de malfaiteurs leur avait dérobé leurs téléphones portables, l’un à Makka II et l’autre à Arafat.Grâce au témoignage décisif d’un riverain, la police a localisé le repaire des suspects, surnommé le “Réseau”, et procédé à leur arrestation. Au commissariat, les victimes et le témoin ont formellement identifié les suspects et leurs vêtements.

Lors des perquisitions, un couteau de 37 cm a été saisi. Les cinq hommes ont reconnu les faits et ont été placés en garde à vue. L’enquête se poursuit pour élucider pleinement cette affaire.

