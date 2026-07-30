Grand Magal de Touba 2026 : EYBM Group déploie une offre exceptionnelle au service des pèlerins et de leurs projets

À l’occasion du mois béni de Safar et du Grand Magal de Touba 2026, EYBM Group renforce son engagement auprès des populations à travers une série d’offres promotionnelles, de services de mobilité et d’initiatives solidaires. Transport maritime offert, réductions sur les dossiers de voyage, diagnostics gratuits, bons de carburant et mise à disposition de bus pour les pèlerins : le groupe entend conjuguer proximité, innovation et solidarité.


Une mobilisation spéciale pour le mois de Safar
 
Le mois de Safar constitue un moment particulier pour des millions de fidèles qui se préparent à rallier la ville sainte de Touba. Dans ce contexte marqué par la foi, le recueillement, le partage et la solidarité, EYBM Group a décidé de renouveler son engagement aux côtés des populations.
 
À travers ses différentes filiales et ses partenaires, le groupe propose un dispositif spécial destiné à faciliter les déplacements, accompagner les projets de voyage et répondre aux besoins des automobilistes.
 
L’objectif affiché est clair : offrir des solutions accessibles, fiables et adaptées aux attentes des clients durant toute la période du Grand Magal de Touba 2026.
 
Mountakha Express offre le transport maritime du Canada à Dakar
 
Dans le cadre de son offre spéciale Grand Magal, Mountakha Express propose une opportunité particulièrement attractive aux personnes souhaitant importer un véhicule depuis le Canada.
 
Les frais de transport maritime sont offerts du Canada jusqu’à Dakar pour l’importation d’un véhicule. Cette initiative permet aux clients de réduire considérablement les coûts liés à leur opération d’importation tout en bénéficiant de l’accompagnement de Mountakha Express.
 
À travers cette offre, EYBM Group entend faciliter la réalisation des projets automobiles de ses clients et leur permettre d’importer leur véhicule dans de meilleures conditions.
 
Mountakha Express se positionne ainsi comme un partenaire de proximité pour les Sénégalais établis au Canada, les membres de la diaspora ainsi que les particuliers souhaitant acquérir un véhicule à l’étranger.
 
Export Plus Voyage accorde une réduction de 50 % sur les dossiers
 
Les projets d’études, de voyage et de mobilité internationale occupent également une place importante dans le dispositif mis en place par EYBM Group.
 
Avec Export Plus Voyage, les clients peuvent bénéficier d’un accompagnement pour leurs études au Canada, leurs demandes de visa ainsi que leurs différents projets de voyage.
 
Pendant tout le mois de Safar, une réduction de 50 % est appliquée sur l’ensemble des dossiers.
 
Cette offre vise à rendre les démarches plus accessibles aux étudiants, aux familles, aux professionnels et à toutes les personnes désireuses de concrétiser un projet de voyage.
 
Export Plus Voyage entend ainsi accompagner chaque client dans les différentes étapes de son dossier, avec un service de proximité fondé sur l’écoute, le conseil et l’orientation.
 
Mountakha Assurance mise sur la prévention et la tranquillité
 
Pour permettre aux automobilistes de rouler en toute sérénité, Mountakha Assurance propose également plusieurs avantages durant cette période.
 
Des diagnostics gratuits sont notamment offerts dans les stations partenaires afin de permettre aux conducteurs de vérifier l’état de leur véhicule avant de prendre la route.
 
Cette initiative revêt une importance particulière à l’approche du Grand Magal, une période durant laquelle les déplacements routiers connaissent une forte intensification.
 
En plus des diagnostics gratuits, de nombreux bons de carburant sont mis en jeu. À travers ces actions, Mountakha Assurance souhaite contribuer à la sécurité, au confort et à la tranquillité des usagers de la route.
 
Le groupe rappelle ainsi l’importance de la prévention, de l’entretien des véhicules et de la vigilance avant tout déplacement vers Touba.
 
Des bus gratuits pour faciliter le déplacement des pèlerins
 
Au-delà des offres commerciales, EYBM Group poursuit également son engagement social à travers la troisième édition de la Route de la Baraka.
 
Dans le cadre de cette initiative, le groupe met gratuitement des bus à la disposition des pèlerins afin de faciliter leur déplacement vers Touba.
 
Cette opération s’inscrit dans une démarche de solidarité, de service et d’accompagnement des fidèles qui souhaitent prendre part au Grand Magal.
 
En facilitant leur transport vers la ville sainte, EYBM Group veut contribuer à l’organisation de ce grand événement religieux et permettre à davantage de personnes d’effectuer le voyage dans de bonnes conditions.
 
La Route de la Baraka traduit ainsi la volonté du groupe d’aller au-delà de ses activités économiques pour participer concrètement aux efforts de solidarité nationale.
 
Des partenaires mobilisés autour d’EYBM Group
 
Pour mener à bien ses différentes initiatives, EYBM Group bénéficie de l’accompagnement de plusieurs partenaires de référence.
 
Le groupe cite notamment Sonatel, la Banque Islamique du Sénégal, Orange Money, Orange Bank, BA Tech, Yow Technologie et l’hôtel Azalaï.
 
Cette mobilisation permet de renforcer le dispositif mis en place à l’occasion du Grand Magal et d’élargir les services proposés aux populations.
 
À travers cette collaboration, EYBM Group entend développer un écosystème capable de répondre aux besoins des clients dans les domaines de la mobilité, du voyage, de l’assurance, de la technologie et des services financiers.
 
Innovation, mobilité et confiance
 
À travers cette campagne spéciale Grand Magal, EYBM Group réaffirme son ambition de mettre l’innovation au service de la mobilité, des projets et de la confiance de ses clients.
 
Qu’il s’agisse d’importer un véhicule, de préparer un voyage, de sécuriser ses déplacements ou de rallier gratuitement la ville sainte de Touba, le groupe propose des solutions adaptées à plusieurs profils.
 
EYBM Group souhaite ainsi un Grand Magal de Touba 2026 rempli de paix, de bénédictions et de grâces à l’ensemble de la communauté musulmane, aux pèlerins, à ses clients et à ses partenaires.
 
Adresse : Immeuble Général Alu, à côté de la station Elton Ouest foire VDN
Téléphone : 33 961 09 02%20961%2009%2002 / 77 715 81 81%20715%2081%2081
Site internet : www.mountakhaexpress.com
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Jeudi 30 Juillet 2026
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