Grand-Dakar : un corps sans vie retrouvé dans les chantiers du BRT.

Le corps sans vie d’un homme a été retrouvé ce dimanche 15 mai à Grand-Dakar, dans les chantiers du Bus Rapid Transit. Pour le moment, son identification n’a pu être effectuée et la cause de sa mort aussi inconnue pour le moment. Informés de cette découverte macabre, les éléments des sapeurs-pompiers et la police de la localité sont immédiatement descendus sur les lieux pour faire le constat et récupérer le corps.



Pour les besoins de l’autopsie, la victime a automatiquement été acheminée à l’hôpital.



Affaire à suivre…