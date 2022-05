Grand-Dakar : les jeunes de BBY s'érigent en bouclier et dénoncent les propos d’Ousmane Sonko.

À Grand-Dakar, les jeunes de la coalition Benno Bokk Yakaar se sont réunis pour réitérer leur soutien au président Macky Sall et leur ferme engagement à remporter la majorité à l’Assemblée lors des législatives du 31 juillet 2022.



En présence du ministre de la femme, de la famille, du genre et de la protection, Ndèye Saly Diop Dieng, ces jeunes ont félicité le chef de l’État pour sa politique de bonne gouvernance. Ils ont aussi condamné avec fermeté les propos irrévérencieux et outrageux de Monsieur Ousmane Sonko envers la société civile.



Accueillant favorablement l’investiture de Ndèye Saly Diop Dieng et de Jean Baptiste Diouf, les jeunes de la coalition BBY de Grand-Dakar demandent aux candidats investis sur la liste à travailler main dans la main pour le triomphe de la coalition BBY...