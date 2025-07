Grand-Dakar – Deux individus interpellés pour détention de drogue dure et de haschich

Le Commissariat d’arrondissement de Grand-Dakar a procédé, ce 23 juillet 2025 aux environs de 21h00, à l’interpellation de deux individus pour détention de produits stupéfiants.





Des drogues dures en pleine circulation



Lors de leur arrestation, les agents ont découvert sur les mis en cause :

• Quatre (04) pierres de crack sur le premier suspect,

• Une boule de haschich sur le second.



Ces substances, classées parmi les drogues les plus addictives et dangereuses, indiquent une circulation préoccupante de produits illicites dans le quartier.





Poursuites judiciaires engagées



Les deux individus ont été placés en garde à vue pour les besoins de l’enquête. Celle-ci se poursuit afin de déterminer l’origine des produits et éventuellement remonter la filière d’approvisionnement.