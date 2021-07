Gouvernance et pilotage des programmes sectoriels : Les responsables du ministère de la jeunesse renforcés.

Des membres du cabinet, des responsables des services centraux et déconcentrés du Ministère de la jeunesse sont en renforcement de capacité, tant au niveau central que déconcentré, aux fins d’une meilleure participation au processus et d’application des fondamentaux méthodologiques liés à la gouvernance et au pilotage des programmes sectoriels par la prise en compte des nouveaux paradigmes introduits.

Spécifiquement, il s’agira de passer en revue la vie des services et de partager le cadre et les outils de suivi-évaluation des programmes en général et particulièrement ceux dédiés à la vie associative, en vue de mieux engager les perspectives sectorielles.