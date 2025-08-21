Glissement de terrain en ‎Guinée Conakry : Cellou Dalein Diallo adresse ses condoléances et invite à une réflexion sur la prévention des risques

Au lendemain du glissement de terrain meurtrier survenu à Manéah, dans la préfecture de Coyah, le président de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG), Cellou Dalein Diallo, a exprimé sa profonde compassion envers les victimes et leurs familles.
Dans un message empreint d’émotion, l’opposant politique s’est dit « bouleversé » par cette tragédie qui a coûté la vie à plusieurs personnes et causé d’importants dégâts matériels. « En ces moments d’épreuve, mes pensées vont d’abord aux victimes, à leurs familles durement éprouvées, ainsi qu’à toutes celles et ceux qui ont vu leurs maisons et leurs biens engloutis par la furie de la nature », a-t-il déclaré.
Cellou Dalein Diallo a adressé ses « sincères condoléances aux proches des disparus » et exprimé sa « solidarité aux blessés et aux sinistrés ». Il a également salué « le courage et le dévouement des services de secours mobilisés sans relâche dans cette course contre la montre pour sauver des vies et apporter assistance aux rescapés ».
Au-delà de l’émotion suscitée par ce drame, le président de l’UFDG a insisté sur la nécessité d’une réflexion collective autour de la gestion des risques naturels. Selon lui, cette catastrophe rappelle « l’urgence d’une réflexion collective sur la prévention des risques liés à l’urbanisation anarchique et à la fragilité de certaines zones d’habitation, afin d’éviter que de tels drames ne se reproduisent ».
Il a conclu son message en implorant la miséricorde divine : « Que Dieu apaise les cœurs meurtris et accueille les âmes des disparus dans son Paradis éternel. »
