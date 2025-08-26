Gestion des inondations à Mbour : le député Mamadou Lamine Diaïté et le DG de l’ONAS, Séni Diène, prônent des solutions urgentes

Le phénomène des inondations continue de peser lourdement sur les populations de Mbour. Pour y faire face, une délégation composée du préfet Amadou Diop, du coordonnateur départemental de Pastef et député, le Dr Mamadou Lamine Diaïté, ainsi que du Directeur général de l’ONAS, M. Séni Diène, a effectué une tournée ce dimanche 24 août 2025 sur plusieurs sites touchés.
Le périple a conduit la délégation successivement à Mballing, la station d’épuration éponyme, la zone Sonatel, Gouye Mouride et le pont Oncad. Objectif : constater la situation sur le terrain et échanger directement avec les populations pour identifier des réponses urgentes et durables.
Le DG de l’ONAS a salué « la première réaction citoyenne » des habitants, qui, en collaboration avec les services de l’État, ont déjà engagé des efforts d’atténuation. Des mesures complémentaires ont été arrêtées lors de la visite : l' installation d’une pompe à Mballing, la mise en place d’une pompe et d’un groupe électrogène à Gouye Mouride, le déploiement d’une pompe supplémentaire au pont Oncad.
Par ailleurs, l’ONAS a annoncé que des opérations de nettoyage de la lagune seront confiées à l’« Envivi », pour débarrasser le plan d’eau des sacs plastiques et autres déchets obstruant l’écoulement.
« Ces actions traduisent l’engagement commun des autorités et des acteurs locaux à répondre efficacement aux urgences et à protéger les populations de Mbour », souligne la note publiée à l’issue de la tournée.
