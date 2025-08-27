Gestion des inondations : Le Ministre Cheikh Tidiane Dièye rassure les populations de Touba

Le Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye s’est prononcé sur les inondations survenues à Diourbel et à Touba. Dans ses propos, le ministre se dit conscient des nombreuses difficultés des populations résidant dans ces zones. Néanmoins, il a tenu à rassurer ces populations tout en leur témoignant du soutien de l’État du Sénégal qui réaffirme sa volonté et sa détermination à apporter des solutions surtout aux populations de Darou Marnane et poulailler Baye Diop.



Sous ce rapport, il a remercié le président de "Touba ça Kanam", Serigne Habibou Mbacké pour son appel lancé aux populations et au gouvernement du Sénégal, au député Cheikh Thioro Mbacké ainsi qu’à tous les jeunes de Touba. Pour terminer, il annonce des solutions à Touba pour évacuer les eaux des quartiers impactés vers les vallées. Le même processus sera appliqué à Kaffrine et à Tambacounda.