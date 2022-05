Gestion des déchets par la SONAGED SA : « Les maires auront le même rôle, aucune attribution ne leur sera retirée, mais… » (Abdoulaye Seydou Sow).

Les collectivités territoriales continueront de jouer le même rôle dans le cadre de la gestion des déchets solides, mais de manière plus inclusive avec la création de la nouvelle Société Nationale de Gestion Intégrée des Déchets (SONAGED SA) dont le projet de loi a été adopté, ce 5 mai, à l’Assemblée nationale.



« La gestion des déchets est une compétence transférée (…), le PROMOGED a suscité un espoir certain, il nous fallait franchir un autre pas. C’est fait dans la concertation et ce projet a suivi la voie de la concertation, nous avons discuté avec l’AMS, nous avons discuté avec beaucoup de maires et aujourd’hui, ces maires auront le même rôle, aucune attribution ne leur sera retirée, mais simplement dans la concertation, nous verrons comment harmoniser la gestion du point de vue de l’efficacité, qu’on sente simplement que la société aura une main-mise sur l’ensemble du pays de manière concertée avec les collectivités territoriales », a précisé le ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Hygiène publique, Abdoulaye Saydou Sow qui a défendu le projet devant les parlementaires.



En plénière, les députés ont par ailleurs, invité le ministre à davantage accompagner les travailleurs du nettoiement. Celui-ci a donné des garanties et renseigné que la société nationale prendra en compte leurs conditions de travail et leur protection sociale avec l’appui du gouvernement avant de saluer leur engagement à rendre service à leur pays...