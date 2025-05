Genève accueille un colloque international à l’occasion de la Journée mondiale de l’Afrique

À l’occasion de la Journée mondiale de l’Afrique, célébrée chaque année le 28 mai, le média Continent Premier, à travers son espace Gingembre Littéraire, organise un colloque international à Genève, en Suisse. L’événement se tiendra à l’Alhambra, salle Locanda (2e étage), au 10 rue de la Rôtisserie, 1204 Genève.



Ce rendez-vous intellectuel et panafricain s’articulera autour de deux panels majeurs, réunissant chercheurs, intellectuels, activistes et membres de la diaspora africaine. À 17h00, les débats s’ouvriront sur un thème fort : « Réparations liées à l’Environnement et aux crimes passés contre l’Humanité : Esclavage et Colonisation ».



Ce panel vise à poser les enjeux moraux, politiques et juridiques liés aux réparations historiques dues aux pays africains, dans un contexte de justice environnementale et mémorielle. Ensuite, à 18h00, la réflexion se déplacera sur les enjeux économiques contemporains, avec le thème : « Les opportunités manquées du dividende économique en Afrique subsaharienne ? »



Ce second panel reviendra sur les perspectives non exploitées ou mal gérées de la croissance démographique et économique du continent, en explorant les leviers d’un avenir plus inclusif et prospère.



Pour rappel, ce colloque est organisé par ContinentPremier.com, plateforme fondée par le journaliste El Hadji Gorgui Wade Ndoye, qui œuvre pour une meilleure représentation de l’Afrique dans les débats mondiaux, à travers la culture, la réflexion littéraire et l’analyse politique.