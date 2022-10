Lors de la cérémonie officielle du Mawlid 2022, le porte-parole du jour du Khalife, Serigne Cheikh Mouhamadou Mansour Sy Dabakh, ancien ambassadeur du Sénégal au Koweït n'a pas choisi deux chemins pour aller droit au but sur les rapports interhumains que nous devons entretenir. Il a invité les fidèles de tout faire pour éviter de se jeter de mauvaises paroles eu égard à l'amour que "nous avons envers le Tout puissant".



"Nous devons être sincères les uns envers les autres en bon musulman, travailler pour le compte unique du Seigneur. Ce message est destiné à tous les foyers religieux du Sénégal. Il doit y avoir une complémentarité entres nous. Nous ne sommes pas des écuries de "Lamb" encore moins des lutteurs... Nous ne devons pas avoir de problèmes entre sunites, Chiites ou un problème de confrérie. L'essentiel, c'est d'entretenir des rapports sincères avec le Seigneur. Le bon Dieu à bon dos..."



Selon lui, "seul le créateur est habilité à déterminer qui de nous est bon ou pas". L'autre point évoqué par le porte-parole du jour, c'est le problème des liens entre talibés et leurs maîtres. "Il faut une révision totale de notre vision par rapport à la religion", fulmine-t-il. Et de renchérir : "Il n'y a qu'un seul Dieu, c'est celui du Prophète (PSL)".



D'après lui, "on doit libérer les talibés. Et leur donner la liberté d'agir, de connaître, de poser des questions et d'avoir des réponses claires et nettes tirées du Coran".