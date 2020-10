Gamou 2020 : Serigne Moustapha Sy tient son Maouloud 2020 au Champ de Courses.

Malgré le contexte de crise sanitaire à coronavirus dans lequel est plongé le pays depuis quatre mois, le guide spirituel du Dahiratoul Moustachidine Wal Moustachidaty, Serigne Moustapha Sy Al Makhtoum, et ses fidèles Talibés, vont célébrer le Gamou 2020 au Champ de Courses de Tivaouane.



Cette affirmation est du chargé de la communication des Moustachidines, Makhary Mbaye. Ceci fait suite, renseigne-t-il, à une réunion du comité d'organisation. D'ailleurs, dira-il, ce samedi 17 octobre, on va procéder au nettoiement, de fond en comble, de l'hippodrome qui va abriter le Gamou. Non sans souligner que des journées de "Set setal" seront organisées pour nettoyer le mythique lieu de célébration. Sur le plan sanitaire, Makhaly Mbaye informe qu'un important dispositif sanitaire sera déployé pour parer à toute éventualité de risque de contamination.



"Serigne Moustapha Sy a décliné toutes les instructions allant dans le sens d'une bonne organisation du Gamou cette année au Champ de Courses. Une cinquantaine de médecins dont la plupart sont des disciples du mouvement sont à pied d’œuvre pour aider à la sensibilisation des fidèles au respect des mesures sanitaires édictées par les autorités. Des ambulances seront affrétées ainsi que l’ensemble des mesures d'urgence visant à organiser le Maouloud Al Naby dans des conditions sécuritaires idoines", proclame-t-il.



Un grand rendez-vous, selon Makhaly Mbaye, pour le guide des Moustachidines Wal Moustachidaty, Serigne Moustapha Sy Al Makhtoum, comme à l'accoutumée, de dire ses quatres vérités au régime en place.