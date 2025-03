Galop des Lions - Cheikh Tidiane, entre humilité et ambition, un nouveau défi avec les Lions de la Téranga

Récemment appelé en équipe nationale, Cheikh Tidiane Niass est conscient qu'intégrer la Tanière n'est pas une simple formalité. Malgré une concurrence intense pour un poste de titulaire, il aborde cette nouvelle phase avec humilité et détermination. « Comme tout le monde ici, je suis un nouvel arrivant et j'ai des objectifs à la fois individuels et communs », dit-il. « Cependant, je crois qu'il est essentiel de revenir progressivement, tout en honorant l'histoire de ceux qui étaient présents avant nous. » Avec une clarté d'esprit, Cheikh Tidiane est déterminé à lutter pour sa position tout en honorant les vétérans, sachant que son heure viendra en fonction de ses performances et de son dévouement inlassable.

La convocation en équipe nationale est pour Cheikh Tidiane une fierté immense, mais aussi un tremplin crucial pour sa carrière. "Pour moi, c’est déjà une grande fierté, un immense honneur pour toute ma famille et ceux qui me suivent", déclare-t-il avec émotion. Il voit cette première sélection comme une étape marquante dans son parcours. "Devenir international, c'est la grande étape pour la carrière d’un joueur", affirme-t-il. Désormais, il sait que sa mission est de continuer à se battre pour rester dans la sélection et prouver qu’il mérite de porter les couleurs du Sénégal sur la scène internationale.