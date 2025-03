Gabon: Oligui promet un "procès équitable" à l'ancienne première dame Sylvia Bongo et son fils

L'ancienne première dame du Gabon Sylvia Bongo et son fils Nourredin auront droit à "un procès équitable" a assuré le président de transition gabonais Brice Oligui Nguema, mardi dans un entretien à Radio France Internationale.



Sylvia Bongo, 62 ans, et son fils, 33 ans, ont été arrêtés après le coup d'Etat qui a renversé la dynastie Bongo et porté le général Oligui au pouvoir en août 2023. Accusés notamment de corruption, détournement de fonds public et de falsification de la signature du président, ils sont depuis emprisonnés à Libreville, où leurs avocats les disent victimes de tortures.