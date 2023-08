Gabon : Le général Oligui Nguema Brice désigné officiellement président du CTRI (Communiqué)

Le chef de la garde républicaine (GR), le général Oligui Nguema Brice a été désigné à l’unanimité, président du comité pour la transition et la restauration des institutions(CTRI) dans un communiqué lu par le porte-parole de la junte militaire au Gabon.

Ainsi, le général Oligui Nguema devient le chef de la transition au Gabon qui vient de connaître un coup d’État ce mercredi après l’annonce comme vainqueur d'Ali Bongo. Le nouvel homme fort de la junte militaire ordonne la reconnexion de la fibre optique et le rétablissement des signaux de la fibre optique internationale sur les différents bouquets de diffusion au Gabon. De plus, poursuit le communiqué, le président de la transition insiste sur la nécessité de maintenir le calme et la sérénité dans le pays.