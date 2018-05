GROGNE DE SODA DIENG (Apr de Touba ) : "Je demande au Président Sall de nous dire si c'est lui qui a donné l'ordre pour que mes militantes soient zappées des financements"

"Zappées", elle ses militantes, par le ministre de la femme, lors de la distribution des financements à Mbacké, Sokhna Soda Dieng a tenu à initier une assemblée générale au cinéma de Mbacké. L'Ag dénommée '' rencontre des femmes frustrées '', a servi d'exutoire ne s'est faite prier pour asséner ses quatre vérités. Sokhna Soda Dieng d'enchainer ses rafales dénonçant le fait qu'aucune de des responsables n'aient bénéficié de financements avant de regretter la modicité de la somme.



"Nous demandons au Président Macky Sall si c'est lui qui a donné l'ordre de zapper Soda Dieng et ses militantes dans la distribution des financements. Nous ne pouvons pas comprendre comment, malgré tout ce que nous avons fait dans et pour ce parti, qu'aucun égard ne nous ait été accordé. Ni Moustapha Diop, ni Mariama Sarr n'avaient agi de la sorte avec nous. Nous estimons que Madame le ministre de la femme est une dame bien compétente mais signalons qu'elle est très mal entourée. Les femmes qui l'entourent sont, en effet, mauvaises. Et puis , nous pensons que 700 ooo francs est une somme dérisoire qui ne peut faire fonctionner aucun projet viable. Aujourd'hui, nous avons convoqué cette assemblée générale pour montrer à tout le monde ce que nous pesons politiquement''.



La responsable politique Apériste de Touba de déclarer son retour en force dans le parti. "J'avais gelé les activités politiques dans l'Apr depuis 2014. Aujourd'hui, j'ai repris du service et je compte balayer tous les beaux parleurs qui ne nous servent à rien. En 2012, nous étions avec lui. Nous serons encore là en 2019 si Dieu nous laisse en vie."

Elle fustigera le rôle des intermédiaires entre les femmes de Touba et le Président Sall. "Le Président doit directement avec nous. C'est nous qui sommes capables de le réélire" dira-t-elle. Le mouvement "Gëum Sa Bopp" à ainsi été installée.