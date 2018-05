"GRÈVE ILLIMITÉE JUSQU’À NOUVEL ORDRE" : Mot d'ordre des étudiants de l'UGB

La coordination des étudiants de l’Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis a décidé mercredi d’observer à partir de jeudi "une grève illimitée jusqu’à nouvel ordre’’, suite à la mort mardi d’un de leurs camarades dans des affrontements avec les forces d el’ordre.



L’étudiant Mouhamadou Fallou Sène, 26 ans, marié et père d’un enfant, a trouvé la mort lors d’une manifestation organisée par les étudiants de l’UGB, deuxième université publique sénégalaise, pour réclamer le versement de leurs bourses et de meilleures conditions de travail.



La coordination des étudiants de l’UGB, réunie mercredi en assemblée générale, a décidé d’observer "une grève à partir de ce jeudi jusqu’à nouvel ordre", pour saluer la mémoire de la victime, dont le nom est désomais inscrit "au panthéon de la lutte estudiantine", selon Alexandre Mapal Sambou, président de séance de cette AG.



Il a fait part de la douleur de ses camarades suite à "ces événements tragiques" qui ont également occasionné 21 blessés dont 18 gendarmes.



Selon Alexandre Mpal Sambou, malgré tout, "la coordination des étudiants de l’UGB ne sera pas détournée de son combat, de sa lutte pour defendre les intérêts de ses membres", soulignant que les revendications concernant le paiement des bourses "sont légitimes".



Il a assuré que "personne ne pourra arrêter (ce) combat jusqu’à la satisfaction totale de ce point" de revendication, ajoutant que les étudiants "resteront toujours vigilants" pour que justice soit rendue dans cette affaire et "afin que le dossier de Fallou Sène ne tombe aux oubliettes comme les précédentes affaires de l’étudiant Balla Gaye et autres".



Balla Gaye, un pensionnaire de l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar, a perdu perdu la vie dans les mêmes circonstances, le 31 janvier 2001, 13 avant la mort de l’étudiant Bassirou Faye, le 14 août 2014, également tué par balle lors d’une manifestation d’étudiants.