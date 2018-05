GALLO BA (DG Sogip Sa) : "L'opposition Sénégalaise vit un malaise et elle se sait vaincue d'avance"

Responsable politique à Mbacké et Directeur Général de la Sogip Sa, Gallo Bâ a déroulé, dimanche, un meeting de sensibilisation autour de la loi portant parrainage des candidats à la prochaine Présidentielle.

Occasion mise à profit pour jeter de grosses pierres dans le jardin de l'opposition, notamment dans celui du Pds dont le coordinateur a récemment accusé le Président Macky Sall d'avoir saboté leurs rencontres de mercredi et de jeudi derniers. Pour lui, le parti libéral comme toute l'opposition, ne sait plus où donner de la tête. '' L'opposition a perdu d'avance son combat. Ces accusations traduisent un certain malaise. À ce jour, elle n'a pas encore de candidat. '' Il ajoute plus loin : '' Ila'a Touba devrait suffire aux populations de Touba pour voter massivement pour le Président Macky Sall. ''



Abordant l'ordre du jour qui était de discuter de la loi portant parrainage, Gallo Bâ tentera de valider l'idée dégagée par le texte avant de se féliciter de l'adhésion populaire qu'il a suscitée. " Le Président a voulu réguler l'enjeu politique. Pour ce qui nous concerne, nous avons voulu sensibiliser les populations de Mbacké sur l'importance et la pertinence d'une telle loi, mais également les mobiliser pour que le président de la République puisse avoir le maximum de signatures possibles et qu'il puisse se présenter à la prochaine Présidentielle très aisément. Nous travaillons à ce que chaque militant fasse de cela une affaire personnelle. Notre objectif est de donner au Président un second mandat pour lui permettre de continuer à bâtir le Sénégal et en faire un Sénégal Émergent. ''

Plusieurs personnalités politiques ont répondu présent à la rencontre. C'est le cas de Serigne Saliou Bousso qui a été tête de liste et lieutenant de Talla Sylla lors des dernières élections législatives.